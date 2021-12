Bad Kreuznach (dpa/lrs) - Bei Durchsuchungen der Kriminalinspektion Bad Kreuznach sind mehrere gefälschte Impfausweise sichergestellt worden. Seit Ende November führt die Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Handels mit gefälschten Impfdokumenten, wie Kriminalinspektion und Staatsanwaltschaft gemeinsam am Montag mitteilten.

In Bad Kreuznach wurden nach Angaben bei einem Beschuldigten zwei gefälschte Impfausweise und Blankett-Impfausweise im unteren dreistelligen Bereich gefunden. Am 1. Dezember vollstreckte die Kriminalpolizei bei mehreren Menschen in den Landkreisen Bad Kreuznach und Mainz-Bingen Durchsuchungsbeschlüsse. Bei den Durchsuchungen seien fünf gefälschte Impfausweise und digitale Speichermedien sichergestellt worden, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit.