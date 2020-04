Kaiserslautern (dpa/lrs) - Die Polizei Kaiserslautern hat in einem Hinterhof in der Innenstadt Falschgeld im Wert von 3350 Euro sichergestellt. Zwei Männer im Alter von 18 und 25 Jahren seien vorläufig festgenommen worden, teilte die Polizei am Montag mit.

Demnach hatten Zeugen am Donnerstagabend einen Mann beobachtet, der etwas unter einem Stein im Hinterhof eines Wohnhauses deponierte. Ein weiterer Mann habe in der Nähe gewartet. Als die Männer gegangen waren, hatten die Zeugen unter den Stein geschaut und das Geld entdeckt. Sie alarmierten die Polizei, die den Hof observierte. Wenig später kehrten der 18-Jährige und der 25-Jährige zurück und wurden festgenommen. Die Beamten stellten die gefälschten 50-Euro-Scheine sicher. Bei der Durchsuchung der Wohnungen der Tatverdächtigen fand die Polizei zudem eine geringe Menge Betäubungsmittel und einen Schlagring. Gegen beide Männer werde nun ermittelt.