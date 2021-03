Saarbrücken (dpa/lrs) - Die Polizei hat in Saarbrücken einen mit Haftbefehl gesuchten Gewalttäter aufgespürt. Der 66 Jahre alte Mann habe während eines Streits im Mai 2018 mit einem Teleskopschlagstock auf einen Mann eingeschlagen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Das Landgericht in Saarbrücken hatte ihn wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und drei Monaten verurteilt.

Der heute 66-Jährige war damals jedoch untergetaucht. Am Montagabend sei es den Fahndern aber gelungen, den verurteilten Mann in einer Wohnung festzunehmen. Er sitzt nun im Gefängnis und verbüßt seine Haftstraße, wie es weiter von der Polizei heißt.

