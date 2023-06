Die Polizei hat einen randalierenden Mann in einem Krankenhaus in der Verbandsgemeinde Daun mit einem Taser gestoppt. Das Krankenhaus hatte die Polizei gerufen, weil der 58-Jährige am Dienstag Mitarbeiter mit einer Schere bedroht habe, teilte die Polizei mit.

Daun (dpa/lrs) - Der Mann habe sich von den Beamten auch durch eine ruhige Gesprächsführung nicht beruhigen lassen und sie dann auch mit der Schere bedroht. Nach mehrfacher erfolgloser Aufforderung diese niederzulegen, setzten die Beamten das Distanzelektroimpulsgerät - den Taser - ein.

Der Mann habe widerstandslos gefesselt und auf einem Krankenbett fixiert werden können. Er sei umgehend medizinisch versorgt worden und es gehe ihm gut. Warum der Patient so aufgebracht war, stand zunächst nicht fest.

