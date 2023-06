Kandel (dpa/lrs) - Eine Party in Kandel (Kreis Germersheim) hat der Polizei zufolge zunächst zu einer Beschwerde wegen Ruhestörung und dann zu gegenseitigen Strafanzeigen geführt. Demnach hatten Einsatzkräfte eine Partygesellschaft zunächst erfolgreich zur Ruhe ermahnt, wie die Polizeidirektion Landau am Sonntag mitteilte. Wenig später sei bei dem Vorfall am Samstagabend am selben Ort eine wechselseitige Körperverletzung gemeldet worden. Ein 75 Jahre alter Nachbar und der 22 Jahre alte Mieter der Wohnung behaupteten demnach, vom jeweils anderen ins Gesicht geschlagen worden zu sein. Bei der Anzeigenaufnahme sei der Jüngere aggressiv geworden und habe flüchten wollen, hieß es. Der stark alkoholisierte Mann sei gefesselt worden, hieß es.

