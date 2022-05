Ein Rabe mit einer Beinverletzung hat am Montag im Landkreis Südliche Weinstraße einen Polizeieinsatz ausgelöst. Zeugen hatten gemeldet, dass sich das Tier auf der Fahrbahn zwischen Edenkoben und Sankt Martin befindet, wie die Polizeidirektion Landau mitteilte. «Trotz größter Bemühungen und erteilter Startfreigabe blieb dem Tier der Luftraum verwehrt», hieß es mit Blick auf die Verletzung. Durch Flucht in den Grünstreifen habe sich der Rabe den Polizeimaßnahmen entziehen wollen - doch vergeblich: Es sei letzlich gelungen, ihn in einem Korb zur Dienststelle zu bringen und dann der Wildvogelhilfe zu übergeben. Zum Abschied habe sich der Rabe lautstark bedankt, berichten die Retter.

Edenkoben (dpa/lrs) - Mitteilung mit Foto