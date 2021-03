Völklingen (dpa/lrs) - Im saarländischen Püttlingen haben Dutzende am vergangenen Samstagabend eine illegale Party gefeiert. Laut Aussagen von Zeugen hatten sich auf dem Festivalgelände Sauwasen zwischen 50 und 60 Personen versammelt, teilte die Polizei in Völklingen am Montag mit. Als die Polizei eintraf, seien 20 bis 30 Personen in den angrenzenden Wald geflüchtet. Sechs Personen konnten gestellt werden, als sie mit einem unbeleuchteten Fahrzeug wegfahren wollten.

Zwei weitere kamen laut Polizei freiwillig zurück, weil sie beim Wegrennen ein Mobiltelefon verloren hatten. Gegen die überwiegend Heranwachsenden seien Ordnungswidrigkeiten-Verfahren wegen des Verstoßes gegen die Verordnung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie eingeleitet worden, teilte die Polizei weiter mit.

In der Nacht zum Sonntag hatte die Polizei in Saarbrücken eine größere Party in einem Mehrparteienhaus mit 35 Menschen beendet. Die Menschen hätten ohne Einhaltung der geltenden Abstands- und Hygieneregeln einen Geburtstag in den Kellerräumlichkeiten des Hauses gefeiert, hatte die Polizei mitgeteilt. Es wurden auch hier Verfahren wegen Verstößen gegen die Corona-Verordnung eingeleitet.

