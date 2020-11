Utscheid (dpa/lrs) - Wegen angeblicher Schüsse in der Gemeinde Utscheid (Eifelkreis Bitburg-Prüm) ist die Polizei mit einem Großaufgebot angerückt. Ein Anwohner habe am späten Sonntagnachmittag schussähnliche Geräusche gehört und einen Schaden an seinem Auto entdeckt, der auf Einschusslöcher schließen lasse, teilte die Polizei mit. Er setzte daraufhin einen Notruf ab, worauf unter anderem das Spezialeinsatzkommando und eine Hubschrauberstaffel alarmiert wurden. Der Gefahrenbereich wurde hermetisch abgeriegelt.

Ein stark alkoholisierter 50-Jähriger wurde schließlich als möglicher Verantwortlicher identifiziert und auf der Straße festgenommen, wie ein Polizeisprecher sagte. Bei ihm wurde zunächst keine Waffe entdeckt. Laut Polizei wird derzeit ermittelt, ob es wirklich zu Schüssen gekommen war, oder ob der Knall und die Schäden einen anderen Ursprung haben. Auf dem Weg zum Einsatzort baute ein Streifenwagen ohne Fremdbeteiligung obendrein einen Unfall. Verletzt wurde dabei niemand.