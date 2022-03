Polizeibeamte in Speyer haben einen aggressiven und gewalttätigen 39-Jährigen nach einem Streit mit seiner Partnerin festgenommen. Der Mann soll seine 36-jährige Freundin leicht am Arm verletzt haben, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Anschließend sei er aus der gemeinsamen Wohnung verschwunden.

Speyer (dpa/lrs) - Wenig später traf eine Polizeistreife den Angaben nach auf den alkoholisierten 39-Jährigen. Dieser sei äußerst aggressiv gewesen, weshalb die Beamten den Mann zu Boden gebracht und ihm Handschellen angelegt hätten. Dabei habe er sich heftig gewehrt, die Polizisten beleidigt und versucht, nach ihnen zu treten. Bei dem Einsatz sei aber keiner der Beamten verletzt worden.

Sie brachten den 39-Jährigen auf die Wache. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung, Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

