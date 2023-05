Ein 31-Jähriger, der sich mit einem Messer am Morgen in der Wohnung eines Familienangehörigen in Nierstein (Kreis Mainz-Bingen) verschanzt hatte, ist der Polizei zufolge festgenommen worden. Ein Spezialeinsatzkommando habe den Mann beim Versuch festgesetzt, aus dem Fenster zu fliehen, sagte ein Polizeisprecher am Dienstagnachmittag. Der Mann sei unverletzt. Der 14 Jahre alte Neffe des Mannes, der sich auch in der Wohnung befunden habe, sei frei und ebenfalls unverletzt. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

Nierstein (dpa) - Der Polizei zufolge hatten Zeugen den aus dem benachbarten Oppenheim stammenden Mann am Morgen mit einem großen Messer durch Nierstein laufen sehen und die Sicherheitskräfte verständigt. Als die Polizei eingetroffen sei, habe sich der Mann in die Wohnung begeben. Ersten Angaben zufolge handelte er in einem «psychischen Ausnahmezustand».

Ältere Mitteilung