Mainz (dpa/lrs) - Angesichts des frühlingshaften Wetters hat die Polizei in Mainz die Einhaltung der Corona-Regeln angemahnt. Bei Ausflugswetter habe es auf Straßen und Plätzen am Samstag teils dichtes Gedränge gegeben, teilte die Polizei am Sonntag mit. Gruppen hätten zusammengestanden, Spaziergänger und Radfahrer hätten sich die zu eng gewordenen Spazierwege geteilt und an Getränkeständen habe es teils lange Schlangen gegeben. Es gelte nach wie vor, dass sich eine Person nur mit einer Person aus einem anderen Hausstand treffen dürfe. Die Mainzer Polizei werde auf die Einhaltung achten und notfalls auch Bußgeldverfahren einleiten.

