Steinebrück (dpa/lrs) - Die Polizei hat eine Privatparty in Steinebrück (Kreis Bitburg-Prüm) nach einem Hinweis aufgelöst und ist dabei auf Ecstasy, Amphetamin und eine Cannabis-Indoorplantage gestoßen. Die Beamten hätten bei der Feier 13 Beteiligte angetroffen, zudem seien rund 200 Ecstasy-Tabletten und 100 Gramm Amphetamin gefunden worden, teilte die Polizei am Montag mit. Außerdem stießen die Polizisten bei der Durchsuchung am frühen Samstagmorgen auf eine Schreckschusswaffe mit Platzpatronen. Gegen die Anwesenden werde unter anderem wegen Drogenbesitzes und des Verstoßes gegen die Corona-Maßnahmen ermittelt.