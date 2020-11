Saarbrücken (dpa/lrs) - Die Polizei in Saarbrücken hat eine Party mit rund 25 Menschen aufgelöst und die Feiernden wegen Verstößen gegen die Corona-Regeln angezeigt. Die Feier sei im Keller eines illegal betriebenen Wettbüros im Stadtteil Malstatt entdeckt worden, teilte die Polizei am Sonntagmorgen mit. Die Gäste tranken Alkohol, rauchten zum Teil Shisha und spielten Karten. Als die Beamten am Samstagabend die Identität der Menschen aufnehmen wollten, habe eine zunehmend angeheizte Stimmung geherrscht. Daher riefen die Polizisten Verstärkung. Auf die Feiernden kommt nun ein Bußgeld zu.