Grünstadt (dpa/lrs) - Trotz Corona-Pandemie samt strenger Kontakt-Verbote haben 30 Menschen zusammen in einem Swinger-Club in Grünstadt (Landkreis Bad Dürkheim) gefeiert - bis die Polizei gekommen ist. Einige wenige Feiernde hätten beim Erblicken der Beamten die Flucht ergriffen, teilte die Polizei am Samstagabend mit. Der Betreiber und die festgestellten Gäste müssen nun mit einem Bußgeldbescheid nach der Corona-Verordnung rechnen.

