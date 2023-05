Die Polizei hat im Zuge eines länderübergreifenden Sicherheitstags im Saarland am Mittwoch 280 Menschen und 140 Fahrzeuge kontrolliert. Zudem seien die Beamten in 30 Objekten zu Kontrolle erschienen, darunter in Shisha-Bars und Gaststätten, teilte das Landespolizeipräsidium am Donnerstag mit. An dem Kontrolltag hatten sich auch die Länderpolizeien Rheinland-Pfalz, Hessen, Baden-Württemberg und Bayern beteiligt. Im Fokus sollten «international agierende und reisenden Tätergruppierungen» stehen.

Saarbrücken (dpa/lrs) - Zur Bilanz teilte die Saar-Polizei mit, es sei ein Mann festgenommen worden, gegen den es einen Haftbefehl gegeben habe. 13 Autofahrern wurde demnach die Weiterfahrt untersagt, etwa weil sie alkoholisiert waren. Zwei Shisha-Bars in Saarbrücken mussten wegen Mängeln an Rauchmeldern ihren Shisha-Betrieb einstellen. Zudem wurden laut Mitteilung 14 Menschen festgestellt, die sich illegal in Deutschland aufhielten.