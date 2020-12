Trier (dpa) - Nach dem tödlichen Vorfall mit einem Auto in der Trierer Innenstadt hat die Polizei ein Hinweisportal im Internet freigeschaltet. Die Ermittler baten Augenzeugen am Dienstag per Twitter, dort Fotos oder Videos von der Tat hochzuladen. Hinweise und Informationen für Angehörige möglicher Verletzter gibt es unter der Nummer 0800 6565651.