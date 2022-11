Unbekannte sind nach Einschätzung der Polizei beim Versuch der Sprengung eines Geldautomaten in der Osteifel gescheitert. Am Dienstagmorgen war einem Bankkunden in Kaifenheim im Landkreis Cochem-Zell ein verdächtiges Kabel bei dem Automaten aufgefallen, wie ein Koblenzer Polizeisprecher mitteilte. Polizisten sperrten die Straße der Bank am Ortsrand ab und evakuierten mehrere benachbarte Wohnhäuser. Spezialisten des rheinland-pfälzischen Landeskriminalamtes (LKA) nahmen die Bank unter die Lupe.

Kaifenheim (dpa/lrs) - Zu einer Explosion war es nicht gekommen. „Ob die Täter gestört wurden oder es technisch nicht funktioniert hat, wissen wir noch nicht“, ergänzte der Polizeisprecher. Den Ermittlungen zufolge sei es gegen 2.00 Uhr in der Nacht auf Dienstag zu der Attacke gekommen. „Wir suchen Zeugen, die etwas beobachtet haben könnten“, sagte der Polizeibeamte.