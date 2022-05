Bei einem Feuer in einem Wohnhaus in Lambrecht in der Pfalz ist ein Mensch gestorben. Einsatzkräfte fanden die verbrannte Leiche nach den Löscharbeiten in dem Haus, wie die Beamten am Donnerstag mitteilten. Aus noch ungeklärten Gründen hatte am Mittwochabend ein Zimmer in einer Etagenwohnung in Flammen gestanden. Aufgrund der Rauchgasentwicklung mussten alle Bewohner das Gebäude verlassen, so die Polizei. Der Brand griff nicht auf die angrenzenden Wohnungen über. Die Polizei schätzte den entstandenen Sachschaden auf einen Betrag zwischen 50.000 und 100.000 Euro.

