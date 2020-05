Daaden (dpa/lrs) - Bei einem Streit zwischen drei Unbekannten auf einem Parkplatz in Daaden (Landkreis Altenkirchen) ist ein Baseballschläger eingesetzt und die Heckscheibe eines Autos beschädigt worden. Nachdem die Beteiligten weg waren, habe die Polizei zudem eine zurückgelassene Plastiktüte mit Geldbündeln - darunter echte Banknoten im unteren vierstelligen Bereich und Falschgeld im mittleren vierstelligen Bereich - gefunden, teilte die Polizei in der Nacht auf Montag mit. Die Hintergründe der Geschehnisse am Sonntagnachmittag seien noch völlig unklar. Die Drei seien mit zwei Wagen geflüchtet und hätten den Beutel einfach zurückgelassen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen und Hinweisen.