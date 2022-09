In der Wohnung eines Mannes hat die Polizei eine größere Menge an Drogen sichergestellt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, ertappten die Ermittler den 31-Jährigen mit seiner Lebensgefährtin und weiteren Komplizen auf frischer Tat - als sie gerade am Küchentisch verschiedene Betäubungsmittel verkaufsfertig in Tütchen abpackten. Bei der Durchsuchung am vergangenen Samstag stellten die Beamten insgesamt etwa 500 Gramm Amphetamin, 250 Gramm Cannabisprodukte sowie 14 szenetypische Tabletten sicher. Der Mann und seine 35 Jahre alte Freundin befinden sich laut Polizei in Untersuchungshaft.

Pirmasens (dpa/lrs) - Polizeibericht