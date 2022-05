Aus einem fahrenden Sonderzug mit Fußball-Fans des 1. FC Kaiserslautern sind nach Angaben der Polizei in Dresden Feuerwerksraketen abgefeuert worden. Der von FCK-Anhängern organisierte Zug war demnach in der Nacht zu Mittwoch um 00.30 Uhr am Hauptbahnhof der sächsischen Landeshauptstadt losgefahren. Kurz nach der Abfahrt seien die Raketen abgefeuert worden, sagte am Mittwoch ein Polizeisprecher. Durch die Feuerwerkskörper verursachte Schäden seien nicht bekannt. Die Polizei habe die Ermittlungen aufgenommen.

Dresden/Kaiserslautern (dpa) - Im Internet kursiert ein Video, das den Vorfall zeigen soll. Im Großen und Ganzen seien die Beamten aber zufrieden mit dem Verhalten der Fans gewesen, sagte der Sprecher.

In dem Sonderzug befanden sich der Polizei zufolge rund 620 Fans des 1. FC Kaiserslautern, die wegen des Relegationsspiels gegen Dynamo (2:0) in Dresden waren. Der Verein aus Rheinland-Pfalz schaffte nach vier Jahren den Aufstieg zurück in die 2. Bundesliga.

