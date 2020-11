Dannstadt-Schauernheim (dpa/lrs) - Mit knapp 20 Kilo Marihuana im Wagen hat die Polizei einen Autofahrer im Rhein-Pfalz-Kreis aus dem Verkehr gezogen. Wie die Beamten am Mittwoch mitteilten, fand am Montag eine Zivilstreife die Drogen bei einer Kontrolle auf der Autobahn 61 nahe Dannstadt-Schauernheim. Der 55 Jahre alte Fahrer des Wagens wurde demnach festgenommen. Er kam wegen Fluchtgefahr in Untersuchungshaft. Wie viel die etwa 20 Kilo Marihuana wert sind, konnte die Polizei nicht sagen.