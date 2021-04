Neuwied (dpa/lrs) - Die Polizei hat einen mutmaßlichen Reifendieb auf frischer Tat ertappt. Der Streife sei am frühen Freitagmorgen ein Mann aufgefallen, der vor dem Gelände eines Autohauses in Neuwied Reifen auf Alufelgen in einen Pkw geladen habe, teilten die Beamten mit. Als der polizeibekannte Mann die Beamten bemerkte, floh er. Bei der folgenden Fahndung mit drei Streifen und einem Diensthund habe der 42-Jährige einige Straßen weiter festgenommen werden können.

Es stellte sich laut Polizei heraus, dass der Mann zehn Reifen von Neuwagen abmontiert hatte. Außerdem hatte er demnach Alkohol sowie Drogen konsumiert und er besaß keinen Führerschein. Auch habe er ohne Einverständnis des Besitzers den Wagen genutzt. Den Mann erwarten nun mehrere Anzeigen.

© dpa-infocom, dpa:210409-99-136762/2