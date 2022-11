Saarlouis (dpa/lrs) - Die Polizei in Saarlouis ermittelt wegen versuchten Totschlags gegen einen 32-Jährigen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war es am frühen Sonntagmorgen im Saarlouiser Stadtteil Picard auf der Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen. Dabei sei ein 34-Jähriger im Kopf- und Halsbereich schwer verletzt worden, teilte die Polizei mit. Der zweite Beteiligte, der 32-Jährige, habe sich „derart aggressiv gegenüber den Einsatzkräften“ verhalten, dass bei seiner Festnahme ein Taser zum Einsatz gekommen sei. Die beiden Männer wurden den Angaben zufolge zunächst in Krankenhäusern behandelt.

Mitteilung Polizei