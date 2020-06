Neustadt (dpa) - Nach einem Angriff auf einen Motorradfahrer in Neustadt/Weinstraße hat die Polizei am Montag weiter nach einem der beiden Täter gesucht. Einer der mutmaßlichen Angreifer war von Zeugen festgehalten worden, wie die Behörden in der pfälzischen Stadt mitteilten. Nach einer Nacht in Gewahrsam wurde der aus Hessen stammende Mann entlassen. Er sei noch nicht vernommen worden, hieß es am Montag. Der Mann soll polizeibekannt sein. Er soll den Ermittlungen zufolge alkoholisiert mit einem Komplizen am Samstagabend ein Motorrad gestoppt und den Fahrer geschlagen haben. Dieser ging zu Boden. Der Grund für die Attacke war zunächst unklar.