Frankenthal (dpa/lrs) - Bei der Durchsuchung eines leerstehenden Gebäudes in Frankenthal hat die Polizei eine professionelle Hanfplantage mit rund 1300 Marihuanapflanzen gefunden. Drei Männer im Alter von 21, 31 und 32 Jahren wurden festgenommen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilten. Sie seien am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt worden. Die drei Verdächtigen sind nun in Untersuchungshaft.

