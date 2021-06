Deidesheim/Neustadt (dpa/lrs) - Im Zuge von Ermittlungen gegen einen Mann wegen illegalen Waffenbesitzes hat die Polizei in Deidesheim und Neustadt insgesamt 22 Schusswaffen gefunden. Zudem seien weitere Waffen wie ein Elekroschockgerät und große Mengen Munition entdeckt worden, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei in Ludwigshafen am Dienstag mit. Durchsucht worden waren in der vergangenen Woche die Wohnung des 56-Jährigen in Deidesheim sowie ein Gelände in Neustadt-Mußbach. Der Mann wurde dem Haftrichter vorgeführt, dieser entließ ihn mangels Haftgründen auf freien Fuß.

