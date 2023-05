Saarbrücken (dpa/lrs) - Die Saarbrücker Polizei hat einen verletzten Fischreiher gerettet. Der Vogel war der Polizeiinspektion am Samstag in der Nähe einer Tankstelle gemeldet worden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. «Vor Ort gelingt es den Polizisten, den Fischreiher, der offenbar ein gebrochenes Bein hat, einzufangen und bis zum Eintreffen des Tiernotruf-Saarland im Funkstreifenwagen festzusetzen», heißt es im Polizeibericht. Der Tiernotruf habe den Fischreiher zu einer Auffangstation für Wildvögel gebracht.

