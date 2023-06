Die rheinland-pfälzische Polizei will mehr Spürhunde ausbilden, die Notebooks, Mobiltelefone, USB-Sticks und Speicherkarten mit ihrer feinen Nase erschnüffeln können. Mit der fortschreitenden Digitalisierung nutzten Kriminelle diese Datenträger auch immer mehr für ihre Straftaten, erklärte Innenminister Michael Ebling (SPD) am Dienstag in Enkenbach-Alsenborn. «Bei Durchsuchungen spürten unsere Hunde schon in mehreren Fällen Datenträger mit wichtigem Beweismaterial auf, die sonst nicht gefunden worden wären.»

Enkenbach-Alsenborn (dpa/lrs) - In einem Pilotprojekt waren erstmals in Rheinland-Pfalz fünf Datenträgerspürhunde von den Ermittlern ausgebildet worden, um elektronische Speichermedien zu erschnüffeln. Diese Entscheidung sei erfolgreich und damit absolut richtig gewesen, betonte der Innenminister und kündigte die Ausbildung fünf weiterer Datenträgerspürhunde an.

Die Hochschule der Polizei werde künftig für die Ausbildung der Tiere als zentrale Stelle verantwortlich sein. Neben Enkenbach-Alsenborn (Landkreis Kaiserslautern) sei ein zweiter Ausbildungsstandort in Wittlich-Wengerohr (Landkreis Bernkastel-Wittlich) eröffnet worden, berichtete Ebling. Alle Diensthunde der Polizei Rheinland-Pfalz sind neben Spürhunden immer auch als Schutz- und Fährtenhunde ausgebildet.

Mitteilung