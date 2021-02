Saarbrücken (dpa/lrs) - Beim Politischen Aschermittwoch im Saarland hat sich reichlich Bundesprominenz zum digitalen Schlagabtausch angekündigt. Bei der CDU Saar wird Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier Rede und Antwort stehen, bevor Ministerpräsident Tobias Hans aktuelle Themen «mit deutlichen Worten» ansprechen will. Ein Treffen im Gemeindesaalbau in Schwalbach mit über 800 Gästen wie in den vergangenen Jahren war coronabedingt nicht möglich.

Saarbrücken (dpa/lrs) - Beim Politischen Aschermittwoch im Saarland hat sich reichlich Bundesprominenz zum digitalen Schlagabtausch angekündigt. Bei der CDU Saar wird Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier Rede und Antwort stehen, bevor Ministerpräsident Tobias Hans aktuelle Themen „mit deutlichen Worten“ ansprechen will. Ein Treffen im Gemeindesaalbau in Schwalbach mit über 800 Gästen wie in den vergangenen Jahren war coronabedingt nicht möglich.

Bei der Saar-SPD wird Außenminister Heiko Maas bei der Landesvorsitzenden Anke Rehlinger mit von der Partie sein. Es sei eine Art „SPD-TV-Show“ geplant, in der man sich „der humorigen wie ernsthaften Auseinandersetzung mit dem politischen Gegner widmen“ wolle. In Nicht-Corona-Zeiten kommt die SPD in Rehlingen-Siersburg mit Hunderten von Gästen zusammen.

Und bei der saarländischen FDP schaltet sich Bundesvorsitzender Christian Lindner bei Saar-Parteichef Oliver Luksic (18.30 Uhr) dazu.

© dpa-infocom, dpa:210216-99-467639/2