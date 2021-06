Mainz (dpa/lrs) - Koordinator Detlef Placzek vom Projekt «Testen für Alle» sieht Rheinland-Pfalz auf die Zeit nach den Sommerferien auch wegen der Antigen-Tests gut vorbereitet. Rheinland-Pfalz habe, wie vom Bund gefordert, vorsorglich PoC-Antigen-Tests beschafft, um die Teststellen bestmöglich zu unterstützen, sagte er einer Mitteilung zufolge am Mittwoch in Mainz. Die Teststellen leisteten seit März hervorragende Arbeit und seien zentral bei der Pandemiebekämpfung. «Die Pandemie ist aber noch nicht vorbei.» Den Betrieb einzustellen, scheine in der weiterhin pandemischen Lage wenig sinnvoll, sagte der Präsident des Landesamtes für Soziales, Jugend und Versorgung.

