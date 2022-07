Der bundesweit beachtete Prozess um die tödlichen Schüsse an einer Tankstelle in Idar-Oberstein nähert sich seinem Ende. An diesem Montag starten in dem Verfahren vor dem Landgericht Bad Kreuznach voraussichtlich die Plädoyers. Angeklagt ist ein 50 Jahre alter Deutscher wegen Mordes und unerlaubten Waffenbesitzes. Er soll Mitte September vergangenen Jahres einen 20 Jahre alten Mitarbeiter der Tankstelle erschossen haben, weil dieser ihn aufgefordert hatte, sich an die Maskenpflicht zu halten.

Bad Kreuznach (dpa) - Der laut einem Rechtsmediziner zur Tatzeit stark betrunkene Beschuldigte hat in dem Prozess die Tat gestanden und umfassend ausgesagt. Einem psychiatrischen Gutachten zufolge war der Angeklagte bei der Tat ohne Einschränkungen schuldfähig gewesen.