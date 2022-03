Mainz (dpa/lrs) - Die Universität Koblenz-Landau soll in diesem Jahr acht rheinland-pfälzische Kommunen bei der Digitalisierung ihrer Kulturschätze unterstützen. Ausgewählt für das Pilotprojekt des Landes wurden die Ortsgemeinden Berglicht (Landkreis Bernkastel-Wittlich), Bretzenheim (Landkreis Bad Kreuznach), Dausenau (Rhein-Lahn-Kreis), Mackenbach (Landkreis Kaiserslautern) und Treis-Karden (Landkreis Cochem-Zell) sowie die Verbandsgemeinde Bellheim (Landkreis Germersheim) und die Städte Nierstein (Landkreis Mainz-Bingen) und Idar-Oberstein (Landkreis Birkenfeld), wie das Innenministerium am Freitag in Mainz mitteilte.

Geplant ist demnach, etwa digitale Karten mit den kulturellen Besonderheiten der Kommunen oder virtuelle Rundgänge durch alte Gemäuer zu erstellen. „Von der multimedialen Darstellung der Kulturschätze kann der Tourismus genauso profitieren wie die Identifikation der Rheinland-Pfälzer mit ihrer Heimat“, sagte Innenminister Roger Lewentz (SPD). Die acht ausgewählten Orte erhalten laut Ministerium für die Finanzierung ihres Projekts vom Land jeweils bis zu 1000 Euro. Die Hochschule hilft unter anderem bei der Konzeptentwicklung, Datenerhebung und der multimedialen Datenerstellung.

Mitteilung Innenministerium