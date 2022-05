Nach dem Absturz eines Leichtflugzeugs bei Bad Dürkheim ist der Pilot der Maschine gestorben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, stürzte das Flugzeug nach derzeitigem Ermittlungsstand am Sonntag kurz hinter dem Ende der Startbahn eines Flugplatzes ab und ging sofort in Flammen auf. Im Krankenhaus sei der 72 Jahre alte Pilot am Montag dann seinen schweren Verletzungen erlegen. Die Ermittlungen zur genauen Absturzursache dauern weiter an.

Bad Dürkheim (dpa/lrs) - Nachtrag Pressemitteilung Polizei