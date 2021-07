Marburg/Wiesbaden (dpa/lhe) - Thomas Nauss ist der künftige Präsident der Uni Marburg. Der Professor für Umweltinformatik wurde am Dienstag im vierten Wahlgang mit 22 von 33 gültigen Stimmen gewählt, wie die mittelhessische Hochschule mitteilte.

Insgesamt vier Kandidatinnen und Kandidaten hatten sich für den Posten beworben - Amtsinhaberin Katharina Krause stellte sich nicht mehr zur Wahl. Die Kunsthistorikerin ist seit 2010 Präsidentin der Philipps-Universität, ihre Amtszeit endet im Februar 2022.

Nauss kündigte an, er wolle „Gestaltungsräume schaffen, in denen alle ihre Ideen für die Universität einbringen können“. Der 1974 geborene Wissenschaftler ist seit 2011 Professor an der Philipps-Universität. Hessens Wissenschaftsministerin Angela Dorn (Grüne) gratulierte zur Wahl. „Ich wünsche Professor Nauss eine glückliche Hand bei der Leitung der ältesten hessischen Hochschule“, sagte sie nach Angaben ihres Ministeriums in Wiesbaden.

Die Wahl fand in einer öffentlichen Sitzung des Senats der Uni statt. Wegen der Corona-Pandemie wurde diese nach Angaben der Hochschule als „Hybridformat“ organisiert: sowohl vor Ort als auch digital.

