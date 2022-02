Weiskirchen (dpa/lrs) - Eine Pflegekraft hat eine 95-jährige Frau aus ihrem verrauchten Haus im saarländischen Weiskirchen (Kreis Merzig-Wadern) gerettet. Bei ihrem Hausbesuch am Dienstagmorgen sei der 58-jährigen Pflegerin sofort der Rauch aufgefallen, der aus dem Bad gekommen sei, teilte die Polizei mit. Sie brachte die Seniorin in Sicherheit und alarmierte die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte löschten das Feuer, das durch einen Schmorbrand am Gerätestecker verursacht wurde. Nach kurzer Zeit konnte die 95-Jährige wieder unversehrt in ihre Wohnung zurückkehren. Durch das beherzte Verhalten der Pflegerin sei Schlimmeres verhindert worden, hieß es.