Koblenz (dpa/lrs) - Ein landwirtschaftlicher Unterstand in der Nähe einer Reitanlage in Koblenz ist am Mittwoch in Brand geraten. Dort hielten sich drei Pferde auf, die rechtzeitig gerettet werden konnten, wie die Polizei am Abend mitteilte. Zunächst war vom Brand eines Pferdestalls der Reitanlage im Stadtteil Metternich die Rede gewesen.

Der Unterstand, in dem auch Heu und Stroh gelagert waren, brannte vollständig aus. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen werde ein Fremdverschulden ausgeschlossen, so die Polizei. Die Brandursache wird untersucht. Der Sachschaden wird auf etwa 3000 Euro geschätzt.