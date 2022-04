Auf einer Landstraße in der Nähe von Saarbrücken ist ein Pferd durch den Boden eines Pferdeanhängers gebrochen und hat sich dabei so schwer verletzt, dass es eingeschläfert werden musste. Die Straße sei für den Einsatz am Dienstagabend weiträumig gesperrt werden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Das Pferd war nach ersten Erkenntnissen im Anhänger aufgeschreckt und hatte mit den Hinterläufen auf den Boden geschlagen.

Saarbrücken (dpa/lrs) - Nach einigen Metern Fahrtstrecke sei den Autoinsassen aufgefallen, dass Stroh aus dem Anhänger auf die Straße fiel. Das Pferd hatte demnach den Boden durchbrochen. Der linke Hinterlauf sei über den Asphalt geschleift worden. Ein Tierarzt habe einen irreparablen Schaden des linken Hinterlaufes festgestellt. Das Tier sei noch vor Ort eingeschläfert worden.

Mitteilung der Polizei