Wallerfangen (dpa/lrs) - Unbekannte sollen einen weißen Pfau im Kreis Saarlouis gestohlen haben. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hat die Eigentümerin den seltenen Vogel abends noch bei seiner vier Meter hohen Schlafstelle auf dem heimischen Bauernhof in Wallerfangen gesehen. Am darauffolgenden Morgen sei der Pfau verschwunden gewesen.

Die Besitzerin habe nur noch frisches Blut und ausgerissenes Gefieder entdecken können. Trotz stundenlanger Suche sei das Tier am Freitag nicht auffindbar gewesen. Man gehe daher von einem Diebstahl aus. Das freilaufende Tier mit Namen „Romeo“ ist den Angaben zufolge etwa 200 Euro wert. Die genauen Umstände der Tat seien bisher unklar, die Polizei hofft auf Zeugenhinweise, hieß es weiterhin.

