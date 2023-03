Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Bei den Pfälzer Weinbautagen gibt es dieses Jahr ein Novum: Die 74. Auflage wird aus der Aula des Dienstleistungszentrums Ländlicher Raum (DLR) in Neustadt übertragen, denn erstmals finden sie online statt.

Über 1600 Besucher hat der Livestream am Dienstag in der Spitze verzeichnet – ein Teilnehmer-Rekord. Ein wichtiges Thema der zweitägigen Veranstaltung, die am Mittwochabend endet, ist