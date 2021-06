Der Pfalz ist es diese Woche zu bunt geworden. Mit der Uefa. Das Verbot des Fußballverbands, die Allianz Arena in München in Regenbogenfarben zu beleuchten beim EM-Spiel Deutschland gegen Ungarn am Mittwoch wirkte wie ein Brandbeschleuniger in dem Monat, in dem ohnehin jährlich für Respekt und Toleranz im Umgang mit Lesben, Schwulen, Queeren, Bi- und Transsexuellen (LGBTQ) geworben wird.

Spätestens in dieser Woche haben die meisten Pfälzerinnen und Pfälzer gelernt, dass dieser Ausbund an Bunt für Respekt und Toleranz gegenüber der LGBTQ-Gemeinde steht. Wenn nicht gerade Corona ist, wird vielerorts sogar auch der Christopher Street Day gefeiert. Regenbögen allerorten.

In Ungarn sieht das anders aus. Nach dem dort kürzlich beschlossenen Gesetz ist Werbung für Homosexualität verboten. Es geht unter anderem um Bücher, Filme und Werbeanzeigen. Für Deutschland unvorstellbar und die bunte Fassade der Allianz Arena Ausdruck eines freundlichen „Geht’s noch?“. Dass der deutsche Nationaltorhüter Manuel Neuer eine Kapitänsbinde in Regenbogenfarben trägt, wurde nach langem Hin und Her als Zeichen des Respekts seitens der Uefa gewertet. Auf dem Arm okay, aber bitte doch nicht an der Fassade nur wegen Ungarn!

Die Internetgemeinde lief Sturm. Viele Nutzer veröffentlichten unter jedem Beitrag der Uefa in den sozialen Netzwerken Regenbogenfahnen oder ein Bild der Allianz Arena mit eben jener Beleuchtung. Dem Fußballverband wurde es nach Tagen des Schweigens zu bunt. Er unterlegte sein Logo mit Regenbogenfarben und teilte mit, man habe nichts gegen Respekt und Toleranz, aber gegen politische Aktionen, hieß es im Nachhinein. Mit dem Verbot hat er sich ein Eigentor geschossen und noch mehr Aufmerksamkeit geschaffen.

Die Pfälzer, die ja quasi auf dem Hambacher Schloss den Grundstein für das deutsche, freiheitliche Miteinander gelegt haben, ließen nicht lange auf sich warten und bekannten Farbe. Regenbogenflaggen in Landau auf Statuen, der Betzenberg virtuell in bunte Farben getaucht auf der Facebook-Seite des 1. FC Kaiserslautern, bunte Beleuchtung des Pfalzbaus in Ludwigshafen, Regenbogenfahne am Rathaus in Speyer gegenüber des Doms. In Pirmasens wurde auch einen Tag nach dem Länderspiel noch in Facebook gewitzelt, ob die Uefa sich denn schon dazu geäußert habe, dass nach dem Gewitter Regenbogen am westpfälzer Himmel zu sehen sind.

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer bedauerte in den sozialen Netzwerken die Haltung der Uefa und sagte, alle Fans könnten ihre Zeichen für Vielfalt zeigen und tragen.

Beim Flaggezeigen sind einige Pfälzer Katholiken etwas findiger. Sie haben ja auch mehr Übung. Schließlich haben sie vor kurzem erst noch mit der Segnung gleichgeschlechtlicher Paare entgegen des Geheißes aus dem Vatikan ein Zeichen gesetzt. So verwundert es nicht, dass Pfarrer Carsten Leinhäuser aus Winnweiler auf Facebook vorgeschlagen hat, im Stadion während der Spielpausen Lieder zu spielen, die die LGBTQ-Gemeinschaft unterstützen. Der Don Camillo der Pfalz sammelte unter den Nutzern, die ihm folgen, Lieder und erstellte eine Playlist.

Der Monat für Toleranz und Akzeptanz der Nicht-Heteros ist wie Muttertag: Einmal im Jahr auf etwas aufmerksam zu machen ist zwar nett, bringt aber wenig. Am Donnerstag wurde die Wanderausstellung „Nanu? – Geschlechtliche Vielfalt in der Pfalz gestern und heute“ in der Pfalzbibliothek in Kaiserslautern eröffnet. Für alle, die wissen wollen, wie es damals und heute so war und ist. Das löst zwar nicht die existierenden Probleme, bildet aber.