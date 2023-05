Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Einige Kinder sind noch keine sechs Jahre alt, wenn sie in die Schule müssen. Das wird so bleiben. Eltern, die eine Änderung der geltenden Regelungen fordern, sind damit beim Landtag gescheitert.

In Rheinland-Pfalz müssen alle Kinder, die bis zum 31. August das sechste Lebensjahr vollendet haben, in die Schule gehen. Das hat zur Folge, dass einige Kinder am ersten Schultag erst fünf Jahre