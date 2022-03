Mainz (dpa/lrs) - Elf Naturschutzorganisationen haben am Dienstag eine Online-Petition gegen den geplanten Ausbau der Autobahn 643 gestartet. Darin wird Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) aufgefordert, nicht länger an dem sechsspurigen Ausbau der Autobahn durch das Naturschutzgebiet Mainzer Sand festzuhalten.

Die Initiative bezeichnete es als Gebot der Vernunft und des sparsamen Umgangs mit Steuergeldern, zunächst die Fertigstellung der aktuellen Autobahnbaustellen an der Schiersteiner Brücke, dem Schiersteiner Kreuz und der Salzbachtalbrücke abzuwarten. Danach könne sich zeigen, dass der Verkehrsfluss auf Mainzer Seite bereits ausreichend sei. Zu den Unterstützern gehört das Bündnis „Nix in den (Mainzer) Sand setzen“, in dem auch die Stadt Mainz vertreten ist.

Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) und Umweltdezernentin Janina Steinkrüger (Grüne) hatten sich im Februar ebenfalls an Wissing gewandt und den Verzicht auf den Ausbau der A 643 gefordert. Wissing hatte als rheinland-pfälzischer Verkehrsminister 2018 die Pläne für den Ausbau vorgestellt. Nach Angaben des Landesbetriebs Mobilität (LBM) soll das Anhörungsverfahren nach Prüfung der mehr als 350 Einwendungen in diesem Jahr abgeschlossen werden.

Die Stadt Mainz plädiert seit langem für eine „4+2-Lösung“ - dabei sollen die beiden Standstreifen der bislang vierspurigen Autobahn in Spitzenzeiten für den Verkehr freigegeben werden.

