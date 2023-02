Die Bundespolizei in Frankfurt hat erneut Mitgliedern der rechten Szene die Ausreise nach Ungarn untersagt. Erkenntnisse der Polizei hätten darauf hingedeutet, dass die drei Männer im Alter zwischen 29 und 38 Jahren sowie eine 33-jährige Frau am vergangenen Freitag zum «Tag der Ehre» nach Budapest fliegen wollten, teilte die Bundespolizei am Montag in Frankfurt mit. Am Abfluggate des Frankfurter Flughafens durchsuchten die Beamten das Gepäck der Gruppe und fanden demnach szenetypische Kleidung und Abzeichen.

Frankfurt am Main (dpa) - Laut Bundespolizei handelt es sich beim «Tag der Ehre» um eine Veranstaltung in der rechten Szene, die der Vernetzung dient. Ausrichter ist dem zufolge die in Deutschland verbotene Vereinigung «Blood and Honour».

Die drei Männer und die Frau erhielten laut Ermittlern die Auflage, sich bis Sonntag täglich bei den jeweiligen Polizeistationen in ihren Wohnorten in Rheinland-Pfalz und im Saarland zu melden. Am Donnerstag hatte die Bundespolizei bereits die Ausreise von zwei Männern im Alter von 41 und 46 Jahren verhindert. Die beiden aus Schleswig-Holstein und Hamburg wollten ebenfalls zur Neonazi-Veranstaltung nach Ungarn fliegen.

