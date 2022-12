Mainz (dpa/lrs) - Die Polizeistärke in Rheinland-Pfalz hat in diesem Jahr einen Höchststand erreicht und wird in den nächsten zwei Jahren weiter ausgebaut. „Noch nie hat es so viele Polizistinnen und Polizisten in Rheinland-Pfalz gegeben“, sagte Innenminister Michael Ebling (SPD) am Dienstag in der Haushaltsdebatte des Landtags zum Etat seines Aufgabenbereichs. Zurzeit gebe es 9685 Polizeikräfte. Im Doppelhaushalt 2023/24 seien 405 neue Stellen vorgesehen, darunter über 100 Stellen für neue Herausforderungen etwa in der Cyber- und Hasskriminalität. Somit werde es im Jahr 2024 mehr als 10.000 Polizistinnen und Polizisten. „So war es angekündigt, so wird es gehalten“, sagte Ebling.