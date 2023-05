Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Sie sollen den Drahtesel für Berufstätige attraktiver machen und so die Innenstädte vom Autoverkehr entlasten: Sieben solcher „Pendler-Radrouten“ sind in Rheinland-Pfalz vom Land vorgesehen. Außer Planungen und Machbarkeitsstudien ist freilich noch nicht viel passiert. In der Pfalz gibt es aber eine interessante Ausnahme.

Morgens und nach Feierabend geht es für viele Pendler nur im Schneckentempo voran. Warum also nicht aufs Fahrrad umsteigen? Das schont nicht nur die Nerven, sondern ist auch gut für Fitness und Klima. Das hat auch die Landesregierung erkannt: Bis 2030 soll der Anteil der Radfahrer am Verkehrsmix von heute acht auf 15 Prozent fast verdoppelt werden. Das sieht zumindest der im März vom FDP-geführten Verkehrsministerium veröffentlichte Radverkehrs-Entwicklungsplan vor.

Doch noch fristet der Drahtesel hierzulande im Berufsverkehr ein Schattendasein. Ein Hauptgrund: Es fehlt an Radwegen, auf denen man flott, sicher und ohne größere Umwege zum Arbeitsplatz gelangt. Dabei mangelt es nicht an Zweirädern, wie Andreas Geers, der Landesvorsitzende des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs, betont: „Fast alle Menschen in Deutschland besitzen ein Fahrrad.“ Selbst wer in hügeligen Gegenden wohnt, muss sich nicht unbedingt über die Maßen abstrampeln. Steht doch Rheinland-Pfalz, so Geers, „an zweiter Stelle der Bundesländer, wenn es um die Verbreitung von Pedelecs geht“. Trotzdem würden bei jeder zweiten Autofahrt weniger als fünf Kilometer zurückgelegt. Fazit Geers: „Es besteht ein erhebliches Verlagerungspotenzial, wenn es ein attraktives Radinfrastrukturangebot in Verbindung mit einem gut ausgebauten ÖPNV gibt.“

Bisher wurde vor allem viel Papier produziert

Zwar wird in Rheinland-Pfalz seit 2014 an einem Konzept für Radschnellverbindungen gefeilt, wie aus einer Veröffentlichung des Landesbetriebs Mobilität (LBM) hervorgeht. Aber herausgekommen ist vor allem viel weiteres Papier. Und die Festlegung, dass hierzulande kein Radschnellwegenetz, sondern eine als „Pendler-Radroute“ bezeichnete abgespeckte Variante entstehen soll. Begründet wird dies laut LBM so: Die Radschnellwege seien vor allem mit Blick auf Ballungsräume entwickelt worden. Mit den Pendler-Radrouten liege dagegen ein Konzept vor, in dem auch „die ländlicher geprägten Siedlungsstrukturbereiche“ berücksichtigt werden.