Bockenheim an der Weinstraße (dpa/lrs) - Bei einem Verkehrsunfall in Bockenheim an der Weinstraße im Landkreis Bad Dürkheim hat sich ein Pedelec-Fahrer schwer verletzt. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hatte der 36-Jährige am späten Freitagabend aus zunächst ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Pedelec verloren und war frontal gegen eine Straßenlaterne gefahren. Dadurch stürzte der Mann. Obwohl er einen Sturzhelm trug, zog er sich schwere Kopfverletzungen zu und musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Mögliche Zeugen wurden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion in Grünstadt in Verbindung zu setzen.