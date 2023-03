Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Prozess gegen einen Krankenpfleger, der sechs Patienten auf saarländischen Intensivstationen mit Medikamenten in Lebensgefahr gebracht haben soll, geht am Donnerstag in Saarbrücken zu Ende. Die Staatsanwaltschaft fordert Lebenslänglich und Sicherungsverwahrung. Die Verteidigung will einen Freispruch.

Lebenslänglich Haft und Sicherungsverwahrung oder Freispruch – diese beiden Forderungen von Staatsanwaltschaft und Verteidigung prallen aufeinander, wenn am Donnerstag vom Schwurgericht in