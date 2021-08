Die Staatsanwaltschaft Saarbrücken klagt zwei Pathologen aus dem Saar-Pfalz-Kreis an: Sie sollen bei sechs Personen Krebs diagnostiziert haben, obwohl die Betroffenen nicht erkrankt waren. Als Folge seien die Patienten unnötig operiert worden, ein 55-Jähriger sei nach Komplikationen gestorben. Möglicherweise handelt es sich dabei nur um die Spitze eines Eisberges.

Der Medizinskandal sorgt seit September vergangenen Jahres für Schlagzeilen. Auslöser war eine Strafanzeige, die eine Chefärztin des Saarbrücker Winterbergklinikums gegen einen Pathologen aus dem Saar-Pfalz-Kreis erstattet hatte: Aufgrund von Fehldiagnosen dieses Facharztes seien in mehr als 20 Fällen Patienten operiert worden, obwohl sie nicht an Krebs erkrankt waren, lautete ihr Vorwurf. Seitdem ermittelt die Staatsanwaltschaft in dem Fall, am Montag hat sie Anklage erhoben. Als Haupttäter gilt danach der 61-jährige frühere Betreiber eines pathologischen Instituts in St. Ingbert, der bereits seit Februar in Haft sitzt.

Laut Anklage glauben die Ermittler beweisen zu können, dass der Pathologe in vier Fällen „bei Außerachtlassung der Facharztstandards gravierende Fehldiagnosen“ erstellt habe. Diese Fehler seien ihm bei der Untersuchung von Gewebeproben unterlaufen. Im Klartext: Er soll fälschlicherweise Krebs beziehungsweise ein Myom (ein gutartiger Tumor der Gebärmutter) diagnostiziert haben, obwohl die Patienten nicht daran erkrankt waren.

Patient stirbt nach „grundloser“ Operation

Als Folge, heißt es in der Anklage weiter, wurden bei den betroffenen vier Personen „grundlos“ unter anderem Teile des Darms, des Oberkiefers und des Gaumens entfernt beziehungsweise sie mussten eine Chemotherapie über sich ergehen lassen. Bei einem 55-Jährigen sei es im Nachgang einer solchen unnötigen Operation zu Komplikationen gekommen. Daran sei der Mann dann verstorben.

Auch gegen den 79-jährigen angestellten Kollegen des Institutsbetreibers richten sich schwere Vorwürfe. Er soll in zwei Fällen gepfuscht haben. Durch sein „sorgfaltswidriges Handeln“ sei den Patienten grundlos die Prostata entfernt worden.

„Fehldiagnosen billigend in Kauf genommen“

Zwar können auch erfahrenen und sorgfältig arbeitenden Fachärzten Fehler unterlaufen. Strafrechtlich relevant wird die Arbeitsweise des 61-jährigen Institutsbetreiber aber laut Staatsanwaltschaft aus folgendem Grund: Er habe „im Bewusstsein eigener Erkrankungen und zu hoher Arbeitsbelastung die Erstellung von Fehldiagnosen mit den entsprechenden Weiterungen billigend in Kauf genommen“. Vor diesem Hintergrund werfen die Ermittler dem Institutsbetreiber gefährliche beziehungsweise schwere Körperverletzung vor.

An Suchtprogramm teilgenommen

Die Staatsanwaltschaft lehnte es auf Anfrage ab, sich zur Erkrankung des Pathologen zu äußern. Bereits vor gut einem Jahr war aber bekannt geworden, dass der 61-Jährige im Jahre 2014 unter Medikamenteneinfluss einen Unfall baute und deshalb zu einer Geldstrafe verurteilt worden war. Außerdem hatte er laut saarländischer Ärztekammer an ihrem „Interventionsprogramm für suchtkranke Ärzte“ teilgenommen. Die Kammer räumte im September 2019 ein, dass es „kritische medizinische Befunde“ zum Gesundheitszustand des 61-Jährigen gegeben habe. Ein Suchtmediziner, der den Pathologen im Rahmen des Interventionsprogrammes betreute, habe die Kammer aber über mögliche Konsequenzen, die sich aus diesen „kritischen“ Befunden ergaben, nicht informiert.

Auch gegen Ärztekammer-Präsidenten wird ermittelt

Inzwischen ermittelt die Staatsanwaltschaft auch gegen den saarländischen Ärztekammer-Präsidenten Josef Mischo. Der kompliziert klingende Vorwurf: Körperverletzung mit Todesfolge durch Unterlassen. Konkret geht es darum, dass es schon vor Jahren Hinweise gegeben haben soll, wonach der Pathologe seinen Beruf aufgrund seiner Erkrankung nicht mehr fachgerecht ausüben konnte. Trotzdem habe Mischo das Landesamt für Soziales als Approbationsbehörde nicht informiert. Bei der Approbation handelt es sich um die staatliche Zulassung für eine Arzttätigkeit. Der Verdacht: Hätte die Kammer frühzeitig die Approbationsbehörde informiert, hätte Patienten das durch spätere Fehldiagnosen erlittene Martyrium erspart werden können.

Wegen Bestechung zu zwei Jahren und neun Monaten Haft verurteilt

Einer weitere Facette des Falles hat die Justiz bereits im Sommer abgearbeitet: Der Institutsbetreiber wurde wegen Betruges und Bestechung zu zwei Jahren und neun Monaten Haft rechtskräftig verurteilt. Laut Urteil hat sich der 61-Jährige für Untersuchungs-Aufträge bei Ärzten aus dem gesamten Bundesgebiet mit Schmiergeld-Zahlungen erkenntlich gezeigt. Auch gegen diese Mediziner laufen noch Ermittlungen.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wird unter den in der aktuellen Anklage aufgeführten sechs Patientenschicksalen auch der Fall einer Frau aus Rheinhessen behandelt. Nach Bekanntwerden der Vorwürfe gegen den Pathologen vor gut einem Jahr war eine weit größere Anzahl von Betroffenen befürchtet worden. Mit der jetzigen Anklage sind aber noch nicht alle Verdachtsfälle abgeschlossen. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft sagte dazu: „Da kann noch etwas nachkommen.“