Spaziergänger haben am Samstagmittag eine intakte Handgranate aus dem Zweiten Weltkrieg in der Nähe eines Reiterhofs im Wald gefunden. Sie alarmierten die Einsatzkräfte, die den ersten Verdacht vor Ort in Braubach (Rhein-Lahn-Kreis) bestätigten, wie die Polizei mitteilte. Weitere Spezialkräfte rückten an, transportierten die amerikanische Splitterhandgranate ab und machten sie anschließend unschädlich.